La fira De Prop, un referent 12 anys després
Balanç positiu amb l’objectiu de consolidar la nova aposta cultural. El municipi agraeix la confiança dels expositors
Preixana va tancar ahir la dotzena edició de la fira gastronòmica De Prop amb satisfacció. L’alcalde, Jaume Pané, va fer una valoració positiva: “Estem molt contents per la participació d’uns vint-i-cinc expositors, als quals agraïm sincerament la seua confiança, ja que sense ells –que són el veritable cor de la fira– res no seria possible”. Pané va destacar que “molts repeteixen any rere any, però també hem comptat amb noves incorporacions que aporten frescor i innovació, en aquest sentit ens fa especial il·lusió la presència del nou servei de càtering local Cal Treixiner, una empresa del municipi que s’estrena en el certamen i que representa l’esperit de proximitat que tant valorem”. Per una altra banda, va afegir: “Altres nous productors de la comarca han contribuït a reforçar aquesta identitat basada en l’entorn i el producte de quilòmetre zero.”
En aquesta edició, la fira De Prop va apostar per la cultura i, segons Pané, “la bona resposta ens anima a seguir per consolidar aquest format que combina la nostra essència: productes alimentaris de proximitat, amb esport i cultura”. Ahir es va celebrar la sisena edició de la cursa i caminada Entre Cabanes amb un total de 400 participants, de fet van tancar inscripcions dilluns. També hi va haver un espectacle musical per al públic familiar a càrrec de Lali BeGood, showcooking amb Cal Treixiner, vermut musical amb Inuit i dinar a càrrec de Sopa de Pedres.