SUCCESSOS
Investiguen la crema de dos vehicles a Montferrer en tot just 24 hores
Els incendis es van produir a la mateixa hora de la matinada de dissabte i de diumenge davant de l’ajuntament. Cremen un turisme i una furgoneta càmper
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per identificar i detenir l’autor de la crema de dos vehicles aquest cap de setmana a Montferrer i Castellbò, a l’Alt Urgell, segons ha pogut saber aquest diari. Tots dos incendis, que van calcinar un cotxe i una furgoneta tipus càmper, es van produir de matinada, amb tot just 24 hores de diferència i al mateix lloc, a la plaça de la Trobada, davant de l’ajuntament.
El primer dels casos es va registrar a les 3.57 hores de la matinada de dissabte. Va cremar un cotxe que es trobava davant de la façana del consistori, com va informar aquest diari ahir. Fins al lloc va acudir una dotació dels Bombers de la Generalitat que, quan va arribar, va comprovar que el foc havia consumit el cotxe. El segon cas es va produir a les 4.07 hores d’ahir, quan va cremar una furgoneta càmper a la mateixa plaça i a escassos metres de l’anterior incendi. Els dos fets, per la manera i les coincidència del lloc i l’hora en què es van produir, van aixecar les sospites dels Mossos d’Esquadra, que han obert una investigació. Creuen que els dos focs han estat intencionats, segons va confirmar ahir un portaveu de la policia catalana. Tots dos vehicles van ser inspeccionats i precintats. En el cas que s’identifiqui i s’arresti l’autor, presumiblement serà imputat pels delictes d’incendi i danys.
L’alcalde de Montferrer i Castellbò, Albert Marquet, va condemnar els fets ocorreguts i va explicar que “per sort” no s’ha hagut de lamentar danys personals ni desperfectes al mobiliari urbà. El primer edil va dir que a la zona no hi ha càmeres de videovigilància i va insistir que la investigació “està en mans dels Mossos d’Esquadra”.
Casos previs recents
Fonts solvents van explicar a aquest diari que en l’últim mes i mig s’han registrat tres incendis més de matinada al municipi. Dos van ser dos vehicles en una zona pròxima a la plaça de la Trobada i l’altre va ser un contenidor que també va quedar calcinat de matinada a la mateixa zona. El primer dels incendis es va estudiar que es pogués tractar d’una disputa entre dos veïns. No es descarta que tinguin relació.