Junts-Impulsem votarà a favor del pressupost de la Diputació
Junts-Impulsem ha anunciat aquest dilluns que recolzarà el projecte de pressupostos de l'equip de govern de la Diputació, format per ERC, PSC, UA i Pacte Local. La formació postconvergent, amb 10 dels 25 diputats i a l'oposició des de les eleccions del 2023, ha considerat que el projecte recull bona part de les seves aportacions, com ara una partida per millorar el servei d'assistència tècnica (SAT) als ajuntaments, o bé una altra per ajudar els municipis a fer efectives les inspeccions de salut a establiments de menjar o beguda que des de la pandèmia la Generalitat ja no fa per encarrec dels consistoris.
El cap de l'oposició a la Paeria, Jaume Ars, ha remarcat la importància del diàleg i els pactes a la política municipal. Ha afegit que "l'ens provincial lleidatà ha executat un percentatge molt baix dels comptes i no ens ho podíem permetre", i "per responsabilitat vam implicar-nos en millorar l'eficiència de la seva aplicació". "Hem d'aconseguir que s'executi el 100% del pressupost", ha afegit.
El portaveu de la coalició, Manel Solé, ha insistit en la necessitat de recolzar els ajuntaments en dotar-los de secretaris i interventors, donat que la seva absència complica molt la gestió municipal.