Una novel·la sobre Andreu Nin guanya el 2n premi literari Mestre Güell
La novel·la On està Andreu Nin?, de l’escriptor Gregori Royo i dedicada a l’històric dirigent del Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM), és la guanyadora de la segona edició del premi literari de novel·la històrica dedicat al Mestre Güell i organitzat per la Societat Ateneu de Tàrrega. L’autor va destacar “la transversalitat de la llengua d’una novel·la escrita a Gandia però pensada a Montalbán, ja que soc aragonès però escric en català”. Així mateix, va posar en relleu “la novel·la històrica com un instrument per reflexionar sobre el passat”. Pel que fa a l’argument de la seua obra, va valorar que “la figura de Nin és fascinant, un exemple de com una revolució va ser traïda”.
La presidenta de l’Ateneu, Elisabet Talavera, va dir que en aquesta segona edició s’han presentat una vintena d’originals i va destacar el doble objectiu del premi: “Promoure la història, perquè una entitat centenària com la nostra no pot oblidar d’on venim, i reivindicar la llengua catalana.” L’acte va comptar també amb discursos de l’alcaldessa de la localitat, Alba Pijuan, i del diputat Òscar Martínez. El guanyador rebrà 2.000 euros i la publicació de l’obra per l’Editorial Base, que es presentarà el desembre de l’any vinent.