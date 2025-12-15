El pessebre torna 6 anys després a l’ajuntament
El 2019 es va retirar per preservar el caràcter laic del consistori
El pessebre nadalenc torna a lluir al vestíbul de l’ajuntament de Tàrrega per primera vegada en sis anys. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va explicar que “quan aquest any vam rebre la petició de la parròquia, vam decidir recuperar aquesta tradició de tants anys perquè puguin gaudir-ne tots els ciutadans”. Va afegir que és “un punt d’atracció durant les festes: veure el pessebre de l’ajuntament i el de la parròquia”. Pijuan va recordar que, amb l’arribada del govern de coalició entre ERC, CUP i PSC, des del 2019 no hi havia pessebre al consistori perquè “la CUP no creia que fos adequat”. Aquesta formació política pretenia així preservar el caràcter laic del consistori. L’alcaldessa va afegir que, “des de la seua sortida de govern, hem pensat que no feia falta deixar-lo a la parròquia perquè el posés a l’entrada de l’església, amb perill que el robin”. Va valorar que “és un punt més de decoració nadalenca i de recuperar les nostres tradicions”.