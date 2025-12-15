La pluja de nit i matinada registra acumulacions de gairebé 150 mm a Falset, i fins a 30 a Lleida
Segons dades del Meteocat
La pluja ha estat abundant a sectors del prelitoral i de Ponent, sobretot al Priorat, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. D'acord amb les dades, on més aigua s'ha acumulat és a Falset, amb gairebé 150 mm de precipitació acumulada fins a les 9.30 h. També destaquen els registres de 95,1 mm al Perelló (Baix Ebre); 83,4 a Torroja del Priorat (Priorat); 82,9 a l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) i 67,1 a Tivissa (Ribera d'Ebre).
Al pla de Lleida també ha plogut durant tota la nit, a destacar els 30 litres per metre quadrat acumulats que han caigut a Vilanova de Segrià i a les Borges Blanques, els 28 litres d'Albesa i Vallfogona de Balaguer, els 25 d'Alfarràs. A Lleida ciutat han caigut uns 22 litres.
Amb tot, ha plogut arreu de Catalunya durant la nit i matinada, llevat d'alguns trams de la Costa Brava.