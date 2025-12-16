Castillonroi té un pantà, dos centrals hidroelèctriques... i l’escola sense llum
Castillonroi, que suporta el peatge de l’embassament de Santa Anna, la planta hidroelèctrica de la seua presa i una altra a la de Pinyana, denuncia els freqüents talls de proveïment
A Castellonroi no hi va haver pa del dia dimarts passat perquè un llarg tall del subministrament elèctric, que es va prolongar entre les cinc de la matinada i les nou del matí, va impedir que el forner pogués coure les peces que havia anat pastant.
L’endemà ni a l’escola es podia utilitzar la pissarra digital ni el metge podia estendre receptes electròniques, ara per un nou tall prolongat del subministrament elèctric que es va prolongar de nou del matí a una del migdia.
Un poble sense pa, els nens sense escola i els grans sense receptes en ple segle XXI no és una cosa normal. O no hauria de ser-ho, per molt que a Castellonroi (Llitera) estigui començant a prendre’s com una cosa habitual per la freqüència dels talls de la llum.
La situació resulta paradoxal si es té en compte que el municipi, ubicat a la zona aquest de la Llitera, en el límit amb el Segrià, suporta un elevat peatge elèctric: l’embassament de Santa Anna, la central del peu de la seua presa i una altra planta hidroelèctrica, aquesta ja en mans de l’Estat després d’haver caducat la concessió, a la presa del Canal de Pinyana.
Tres anys
“La llum ve d’Albelda per una línia anterior a l’embassament i les centrals. És del 1920 i té els pals de fusta”, explica l’alcalde, Paco Riva, que anota que “quan fa aire la llum comença a fallar i poc després se’n va durant hores. Portem així tres anys”.
Aquests talls afecten els negocis locals i també els serveis municipals. “Pugem l’aigua amb bomba, però si es talla correm el risc de quedar-nos sense reserves”, recorda l’alcalde. “Exigim responsabilitats a Endesa pels continus talls de llum i insistim en la necessitat de reforçar la línia”, afegeix.