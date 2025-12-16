La Diputació de Lleida reduirà els terminis de tramitació dels ajuts aquest mandat
Ha rebaixat l'interinatge del 40% al 10%, afirma el president, Joan Talarn
La Diputació treballa per incorporar aquest mandat, que finalitza el maig del 2027, la figura del gestor d'expedients per intentar reduir els temps de tramitació a entre tres i quatre mesos. Així ho han explicat aquest dimarts el president, Joan Talarn (ERC), i el vicepresident primer, Agustí Jiménez (PSC), en la tradicional trobada amb els mitjans de comunicació a les portes del Nadal.
Talarn i Jiménez han reconegut que els temps burocràtics actuals son farragosos, tot i que no n'han concretat la duració, i han reiterat que un dels propòsits de l'equip de govern és la simplificació administrativa. El gestor d'expedients ha de gestionar el "traçat" de tràmits com ara ajuts, subvencions o projectes d'obres. Aquest figura no només està pensada per a la corporació provincial, sino també per ajudar els ajuntaments a agilitzar l'administració local.
D'altra banda, Talarn ha incidit en l'esforç que s'ha fet en l'estabilització del personal i ha dit que l'interinatge de la plantilla de la Diputació s'ha retallat del 40% a l'inici del mandat fins al 10% actual: "Som una de les institucions amb menys interins", ha dit. Ha afegit que divendres dia 19 s'incorporen 64 treballadors a la plantilla.
També ha celebrat l'anunci de Junts que aprovarà els pressupostos de l'equip de govern (ERC, PSC, UA i APL) al ple de dijous. El PP, per la seva banda, ha confirmat que hi votarà en contra pel baix índex d'execució pressupostària.