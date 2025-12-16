El Molí Vell serà una sala polivalent i acollirà formacions de joves
Serà seu del Pla de Transició del Treball
L’edifici del Molí Vell, situat a la Baixada del Molí, en ple centre històric de la Seu i de propietat municipal, es convertirà en una sala polivalent que acollirà formacions, exposicions, reunions i xarrades. L’espai, que està en desús des de fa dècades, serà també la seu provisional dels alumnes que cursen formacions del Pla de Transició del Treball (PTT). Es tracta de programes de formació professional de nivell inicial que possibiliten la transició al món laboral per a joves d’entre 16 i 21 anys.
La junta de govern local va adjudicar ahir les obres de reforma, que aniran a càrrec de l’empresa Engibar SL, per un import de 165.044 euros (amb impostos).
L’alcalde, Joan Barrera, va explicar que les obres s’allargaran 8 mesos i començaran a principis de l’any que ve. La inversió serà sufragada amb l’ajuda d’un crèdit i a través del romanent de tresoreria.
L’edifici va ser construït al segle XVI i utilitzat com a molí de farina. Actualment està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local.
L’estat de deteriorament actual fa que sigui utilitzat de manera puntual per guardar material. Les obres permetran eliminar l’amiant que encara està present a la teulada, va explicar Barrera. També asseguraran l’estructura i l’edifici quedarà rehabilitat de manera integral. L’immoble passarà de tenir tres plantes a només dos.
Segons detalla el projecte, a l’interior hi haurà un bany i un magatzem i la resta serà un espai obert. Al reduir una planta, la de sota de la coberta, la superfície construïda també quedarà reduïda. Aquesta passarà de 175,36 m2 a 144,89 m2. Està previst obrir noves finestres.