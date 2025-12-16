MUNICIPIS
Taula de Ruralitat per desplegar l’estatut de municipis rurals
El Segrià ha impulsat la Taula de Ruralitat com a espai de coordinació per aplicar la llei de l’estatut de municipis rurals, aprovada el mes de juliol pel Parlament. La iniciativa busca afrontar reptes i oportunitats del desplegament legislatiu i del Pacte Rural Europeu als 23 municipis rurals de la comarca. Constituïda amb 18 agents, integra alcaldes, regidors i administracions per cooperar i assegurar polítiques adaptades a les necessitats del Segrià.