Andorra nomena un nou magistrat del Constitucional sense vincle al Principat i amb trajectòria al Partit Popular
Víctor Torre de Silva y López de Letona va ser subsecretari de Defensa durant l'etapa de Federico Trillo com a ministre
El bisbe d'Urgell i copríncep episcopal d'Andorra, Josep-Lluís Serrano, ha nomenat recentment Víctor Torre de Silva y López de Letona com a nou magistrat del Tribunal Constitucional (TC) del Principat. Una decisió que ha aixecat polèmica al país pel fet que no hi té cap vincle i perquè la seva trajectòria està vinculada al Partit Popular. De fet, va ser subsecretari del Ministeri de Defensa del 2000 al 2004, etapa en què Federico Trillo era ministre. A més, ja havia treballat amb ell des de 1996, quan Trillo presidia el Congrés dels Diputats i ell era director de gabinet. Segons ha avançat 'Vilaweb', s'ha buscat un perfil conservador en un moment en què, previsiblement, el TC s'haurà de pronunciar sobre el 'cas BPA' o l'operació Catalunya.
Llicenciat en Dret el 1989 per la Universitat Complutense de Madrid, Torre de Silva i López de Letona és lletrat del Consell d'Estat des del 1991 i professor universitari. Anteriorment, del 2014 al 2018, va ser president de l'Observatori de la Vida Militar. El 2004 va ser condecorat amb la Creu de l'Ordre d'Isabel la Catòlica. Segons el seu currículum, té un nivell excel·lent d'anglès i superior de francès, sense que hi consti que té coneixements de català.
D'entre les veus crítiques al seu nomenament hi ha la de la consellera general i presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, el valora com a "poc encoratjador", en declaracions al 'Diari d'Andorra'. A més, ressalta, quan "hi ha temes sobre la taula com el de l'avortament, calen perfils més oberts". Per la seva banda, la presidenta del grup d'Andorra Endavant, Carine Montané, reconeix que la sorprèn la decisió: "És una persona molt propera al Partit Popular i vinculada a moltes figures que van declarar per l'operació Catalunya, que va tenir l'impacte que sabem al Coprincipat", ha manifestat.
El magistrat substitueix en el càrrec a l'advocat i jurista Josep Delfí Guàrdia, qui va acabar el seu mandat el 24 de novembre passat. Nascut a Balaguer el 1945, va ser conseller de Justícia entre els anys 2001 i 2002 i va presidir l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya entre els anys 1992 i 2000 i entre el 2008 i el 2016. Ara, Torre de Silva i López de Letona formarà equip amb Jean-Yves Caullet, en un tribunal presidit per Joan Manel Abril i amb Pere Pastor com a vicepresident.