Ara Pacte Local portarà al Parlament la crisi de secretaris municipals a Ponent
Marc Solsona i Rosa Pujol denuncien a la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament la manca de personal clau als ajuntaments i anuncien nous projectes locals per a les municipals de 2027
Ara Pacte Local defensarà al Parlament de Catalunya la problemàtica derivada de la manca de secretaris i les dificultats burocràtiques generades per la gestió d’interventors en diversos ajuntaments de les comarques de Ponent. En una acció coordinada, l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, compareixeran conjuntament entre finals de gener i febrer de 2026 davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb l’objectiu de posar en evidència la magnitud d’una qüestió que està afectant greument la gestió diària de molts consistoris locals.
Els representants municipals han explicat que aquesta intervenció respon a una necessitat urgent de reclamar mesures per evitar la paràlisi administrativa generada per la manca de personal habilitat i per les dificultats administratives que comporta. Segons Solsona, la situació a Mollerussa requereix fins i tot la intervenció del Govern per desbloquejar expedients i garantir la continuïtat de la gestió. 'Aquest és un problema molt greu pel funcionament normal dels ajuntaments que queden, literalment, paralitzats', ha subratllat l’alcalde.
En aquest sentit, Rosa Pujol també ha remarcat que cal modificar LRSAL per revertir i tornar a situar els ajuntaments al punt on es trobaven. Així, ha fet referència a la situació d’Aitona i les dificultats per estabilitzar els funcionaris perquè no marxin o també per licitar obres que al final acaben adjudicades a empreses de construcció de fora de la zona havent de renunciar a professionals del mateix municipi.
Ara Pacte Local té previst tornar a presentar llistes a les municipals de 2027 com una proposta independent que defuig dels grans partits. Marc Solsona ha recordat que al seu moment ja van dir que no eren un “invent efímer” sinó un instrument per donar sortida a les diferents candidatures del món local que no volen formar part d’estructures de partits més establerts i aposten per fixar com primer objectiu el seu municipi.
Finalment, Rosa Pujol ha fet una crida per la negociació política en l’aprovació de pressupostos al Govern i també al govern espanyol. Ha posat com a model el cas de la Diputació de Lleida, governada per ERC, PSC i Ara Pacte Local, que han presentat uns comptes que també han rebut el suport de Junts Impulsem. “Hem de dir prou, si des de la Diputació de Lleida ho sabem fer, vol dir que es pot fer a tot arreu”, ha sentenciat.