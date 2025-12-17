Talent de Ponent cosit en paper
Més de la meitat de dissenyadors inscrits en el concurs de Vestits de Paper procedeixen de les comarques de Lleida. De Mollerussa, hi va participar el Servei de Rehabilitació Comunitària
El 61 Concurs de Vestits de Paper, celebrat dissabte al Teatre L’Amistat, va reunir 58 peces i prop de mig centenar de participants entre Moda Actual, Fantasia i Època. Els dissenyadors lleidatans van ser presents en el certamen, ja que van firmar la meitat dels treballs presentats. El palmarès va reflectir aquesta aportació.
En la categoria d’Època, el primer premi va ser per a Samsara, un vestit daurat brodat amb ganxet i pedreria confeccionat per la Llar de Jubilats Joan Banyeres i Cateura, d’Alguaire. En Fantasia es va imposar Nivaria, de l’Associació Artesanal Vestits de Paper d’Almenar, entitat que a més va obtenir el tercer premi de Moda Actual.
Almenar, de fet, va presentar a concurs al voltant d’una quinzena de dissenys, una de les participacions col·lectives més àmplies de la nit. Un va ser Notícies d’alta costura, un treball fet exclusivament amb paper de diari, sense faltar-hi les pàgines de diari SEGRE.
En clau local, en Fantasia va sobresortir Mar de foc, un treball creat per usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitària, i també es van veure propostes d’autoria individual com Organic vintage pattent, d’Anastasia Petrova, i Vaenira, de Lada Used, de Bellvís.
En els reconeixements especials, el Didal d’Or va ser per a la modista d’Alguaire Mari Carme Begines, i l’Agulla d’Or, al millor treball artesà que atorga l’establiment Lluna de Drap, per a Paquita Pagà.