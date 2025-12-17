HABITATGE
Tàrrega detecta 71 immobles buits al nucli antic, un 21%
Tàrrega va presentar ahir les conclusions de l’estudi del projecte re-Viure al Centre Històric, que ha identificat 71 immobles buits al nucli antic, representant el 21% dels 335 immobles analitzats en 22 carrers. Gairebé el 50% dels espais buits són magatzems o solars en desús, mentre que el 31,5% són habitatges plurifamiliars i el 25,9%, unifamiliars. Molts d’aquests immobles poden evolucionar d’un estat deteriorat cap a un estat ruïnós en deu anys sense intervenció, la qual cosa exigeix estratègies urgents de rehabilitació i mobilització. Aquestes dades es van donar a conèixer ahir per part de l’associació de veïns del Casc Antic de Tàrrega i Repoblem, impulsors i executors del projecte, finançat en la primera fase per l’ajuntament.
Divuit accions
El procés participatiu amb veïns va plantejar divuit accions. Entre aquestes, incentius fiscals com per exemple bonificacions del 85-95% en IBI i ICIO per a lloguers o compres com a primera residència i una partida de 100.000 euros anuals per part del consistori per a rehabilitació, al costat de models com masoveria urbana juvenil i cohabitatges intergeneracionals. A més, les associacions proposen crear una entitat mediadora entre propietaris i ajuntament i la millora del barri. L’ajuntament preveu optar a ajuts del Pla de Barris.