ADMINISTRACIÓ
Una empresa porta 9 anys intentant ser compensada amb 512.000 euros per una il·legalitat
Els reclama al Govern al ser perjudicada en un concurs amb irregularitats
L’empresa Saerco, una de les principals operadores de serveis del sector de l’aviació civil, porta nou anys pledejant amb la Generalitat, a la qual reclama una indemnització d’una mica més de mig milió d’euros pels presumptes danys i perjudicis que li va causar l’adjudicació irregular el 2016 d’una contracta per als aeroports d’Alguaire i de la Seu d’Urgell.
Saerco, que gestiona les torres de control de diversos aeroports espanyols, prestava el 2016 el servei d’informació de vol i el de manteniment i gestió de comunicacions, navegació i vigilància a la Seu i aquest últim i el de trànsit d’aeronaus en el d’Alguaire.
Tanmateix, l’empresa pública Aeroports de Catalunya va adjudicar al seu principal competidor, Ferronats, la contracta per exercir totes aquestes actuacions durant els següents tres anys.
Tant Aeroports com el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic van desestimar les reclamacions de Saerco, que va tenir millors resultats tant en el TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) com en el Suprem, que van anul·lar l’adjudicació. Això ocorria l’octubre del 2021, encara que la decisió judicial no va ser ferma fins al febrer del 2022. Aleshores Ferronats ja havia complert el primer contracte i n’hi havien adjudicat un altre per als mateixos serveis.
Saerco va obrir poc després, el novembre del 2022, la via de la reclamació patrimonial, en la qual demanava una indemnització de 512.429 euros a la conselleria de Territori, a Aeroports i al Tribunal de Contractes. I la Generalitat va desestimar la petició argumentant que l’empresa no havia patit cap “dany antijurídic”, malgrat que va ser apartada del servei per una adjudicació irregular, i que l’administració no havia incorregut en un “allunyament manifest de la legalitat”.
L’últim gir de guió d’aquest laberint jurídic, que torna a retardar la solució, s’ha fet en la Comissió Jurídica Assessora, que mesos després d’assumir l’assumpte s’ha adonat que no ho havia comunicat a la conselleria d’Economia, de la qual depèn el Tribunal de Contractes, ni a les companyies d’assegurances del Govern: ordena fer-ho i refer l’expedient.
“Saerco reclama per lucre cessant i dany emergent. El procediment està pendent de resolució”, va dir un portaveu d’Aeroports.