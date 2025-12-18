L’edifici d’entitats, a punt
Després de dos anys d’obres, queda pendent la instal·lació de l’ascensor. Inversió de 624.000 euros finançats amb fons Next Generation
L’empresa encarregada de la rehabilitació i reforma de l’edifici La Creu va fer entrega aquest dilluns de les claus a l’ajuntament de Corbins. Aquesta actuació ha suposat una inversió que s’acosta als 642.000 euros. “Estem pendents que Endesa ens entregui un nou comptador, ja que haurem d’instal·lar un ascensor i caldrà contractar més potència”, va explicar l’alcalde, Jordi Verdú.
Es tracta d’un edifici històric del 1929 que va acollir l’antic ajuntament i la casa de l’agutzil i que ara estarà destinat a entitats i associacions, va explicar Verdú. L’ajuntament invertirà 5.000 euros més en mobiliari per deixar llestes les dependències a principis de l’any vinent. Les actuacions han permès suprimir barreres arquitectòniques, ampliar espais i instal·lar un ascensor, encara pendent, a banda d’arreglar goteres i humitats. La intervenció ha estat finançada amb fons Next Generation de la UE.
Té tres pisos i ja havia allotjat entitats socials, com el Casal de Joves, l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), els regants, el club de futbol sala, l’arxiu i el museu. No obstant, ha estat necesària la unificació de dependències per “donar cabuda a més entitats”, va explicar en aquest sentit Verdú.
Sales polivalents
L’edifici també comptarà amb sales polivalents per a actes diversos i es dedicarà un espai “a exposar les peces trobades en el jaciment romà que el consistori té en custòdia per mostrar-les al públic”, va afegir.
L’ajuntament va adjudicar la reforma de l’edifici el gener del 2024. Una de les actuacions més importants ha estat la remodelació i reforç de la teulada per suprimir goteres i humitats i assegurar l’estructura de la construcció.
Pressupost
D’altra banda, l’ajuntament de Corbins debat avui el pressupost del proper 2026 que s’acosta als 2 milions d’euros i contempla millores a les conduccions d’aigua d’una part del municipi. La intervenció ascendeix a 331.225 euros per a la qual es compta amb una subvenció de 252.413 i la resta l’aportarà el consistori.
La intenció és millorar el rendiment de les conduccions que han quedat obsoletes a causa que el seu diàmetre ha quedat reduït en un tram d’uns 2 quilòmetres. A més, en alguns punts es registren contínues fugues i avaries, va indicar Verdú.
El primer edil va assenyalar que el fibrociment es va retirar de la xarxa d’aigua els anys 2012 i 2013 amb ajuts del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOS) per millorar infraestructures dins dels centres històrics.
Resoldre el deute no ha afectat l’execució de millores al poble els últims anys, va explicar en aquest sentit Verdú, així com tampoc s’ha reduït la capacitat de millorar serveis i prestacions destinades als veïns.
Energies alternatives
El pressupost del proper 2026 també preveu la instal·lació de dos carregadors elèctrics per a vehicles i bicicletes facilitats per la institució provincial, va remarcar l’alcalde. Altres punts del pressupost se centren a urbanitzar el carrer Pirineus amb la col·laboració dels veïns i es compta amb una inversió de 3.500 euros per al mobiliari de festes i actuacions.
Més de 200.000 euros per reformar el consultori mèdic
Dins de les inversions per al proper any també està prevista la reforma del consultori mèdic, una actuació inclosa dins del Pla d’Inversions de Salut de la Diputació. La reforma ascendeix a 205.552 euros i no compta amb ajuts de la conselleria de Salut malgrat que, segons l’alcalde, és un servei molt important per a la població. D’altra banda, es millorarà el quadre de llums del municipi, atès que el poble registra continus talls de llum als habitatges, de forma que es faran millores, la qual cosa ascendeix a uns 10.000 euros. Verdú va destacar que han tramitat queixes reiterades a la companyia elèctrica.
L’endeutament se situa en el 74% dels ingressos corrents
L’ajuntament registra un endeutament del 74% sobre els ingressos corrents, que, amb el nou pressupost, entre pagaments i amortitzacions, està previst que es redueixi a un 60%, ja que s’amortitzaran almenys 200.000 euros i 32.000 d’interessos, va explicar l’alcalde. Verdú va puntualitzar que el 2012 la situació en la qual es trobava el consistori era molt complicada, ja que s’estava a un 370% d’endeutament, uns 4 milions, va concretar. “En aquests 14 anys l’hem reduït un 300% i ens col·locarem en xifres d’un milió d’euros aproximadament.”