COMARCA
Protesta contra el biogàs en el ple del consell de la Segarra
Les plataformes de Tarroja i el Canós contràries a grans plantes de biogàs van assistir ahir a les Oluges al ple del consell de la Segarra. Allà van entregar l’informe de la plataforma Pobles Vius que les considera innecessàries.
El president de l’ens comarcal, Ramon Augé, va assenyalar que “defensem plantes de biogàs locals per tractar excedents de dejeccions ramaderes de la comarca o municipis veïns, mentre que estem en contra de macroplantes; volem que gestionin residus propis del territori i que provinguin d’activitat agrícola i ramadera local”. El ple va aprovar el pressupost del 2026, de 9,6 milions i 12 milions consolidat, el més alt de la seua història.