Rellotges de protecció amb teleassistència per a la gent gran
L’ajuntament d’Alpicat impulsa un nou servei de teleassistència avançada consistent en un rellotge de protecció a què tindran accés les persones de 70 o més anys que així ho sol·licitin, dins del projecte Lazarus.
La iniciativa es va presentar dimarts a la sala La Unió i s’emmarca dins de la política de l’equip de govern de facilitar eines que millorin la seguretat i el benestar de les persones grans.
Aquest nou servei de teleassistència avançada ofereix una solució tecnològica que garanteix una resposta immediata en cas de risc per a persones de la tercera edat i amb necessitats especials.
Consisteix en un rellotge de protecció, basat en un model de col·laboració familiar, que funciona de forma autònoma amb una targeta pròpia de veu i dades, permetent protecció les 24 hores, des de qualsevol lloc, i connectant directament amb els familiars a través d’una aplicació.
El servei compta amb botó d’alerta per comunicació immediata amb les persones de referència; sensors de seguretat per detectar canvis en la rutina i evitar riscos; detecció automàtica de caigudes amb avís immediat als familiars, cuidadors i serveis d’emergència; i sistema de localització en temps real per garantir una resposta ràpida.