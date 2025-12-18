El subdelegat Crespín visita les instal·lacions de la premiada Olis Pons
El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, va visitar ahir Olis Pons a l’Albagés, on va felicitar tot l’equip per “l’esforç i la recerca constant per produir olis d’excel·lència i d’alta qualitat reconeguts tant en l’àmbit nacional com internacional”.
L’empresa oliera va rebre dissabte passat, a les Borges Blanques, el màxim guardó en la segona edició dels Premis Nacionals als Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya.