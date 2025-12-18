SEGRE

El subdelegat Crespín visita les instal·lacions de la premiada Olis Pons

El subdelegat Crespín visita les instal·lacions de la premiada Olis Pons

El subdelegat Crespín visita les instal·lacions de la premiada Olis Pons - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

Redacció

El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, va visitar ahir Olis Pons a l’Albagés, on va felicitar tot l’equip per “l’esforç i la recerca constant per produir olis d’excel·lència i d’alta qualitat reconeguts tant en l’àmbit nacional com internacional”.

L’empresa oliera va rebre dissabte passat, a les Borges Blanques, el màxim guardó en la segona edició dels Premis Nacionals als Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya.

