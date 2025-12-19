Entrega dels premis del concurs de dibuixos i nadales
El consell del Solsonès ha celebrat aquesta setmana l’entrega de premis del concurs de dibuixos i nadales, que aquest any arriba a la 35 edició amb la participació de 451 treballs procedents de 12 centres educatius de la comarca. A la categoria de dibuixos van ser premiats alumnes des d’I3 a segon de Primària, mentre que a la categoria de les nadales el primer premi va ser per als alumnes de tercer i quart de Primària fins als del centre d’adults.