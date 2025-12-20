REGADIU
L’Urgell ajorna la votació definitiva sobre la modernització a pesar d’algunes crítiques
Síndics demanen mantenir l’acte per donar-li un tancament institucional, al guanyar el ‘no’ a la modernització en 18 col·lectivitats. El president diu que traslladaran al Govern el malestar dels regants
La junta de govern de la Comunitat General de Regants del Canal d’Urgell va acordar ahir suspendre la votació prevista per demà sobre el procés vinculat a la modernització. La decisió, tanmateix, va xocar amb la negativa de diversos síndics i col·lectivitats, que defensaven mantenir la convocatòria i tancar el procediment amb un acte final que deixés constància formal del resultat. Al final, l’ajornament es va aprovar amb el suport del 55% de les 72.000 hectàrees que conformen la zona regable (45% ho van fer en contra). Aquesta reunió arriba després de l’anunci que va fer el president dels regants, Amadeu Ros, acompanyat pel conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, d’ajornar la consulta, el dimecres de la passada setmana. Malgrat tot, les col·lectivitats van continuar votant (tret de la 20 de Linyola, que la va ajornar), en un procés que va culminar dijous a Bellcaire. D’aquesta manera, 18 han votat no a la modernització i 1 sí (les Borges).
El president del Canal d’Urgell va justificar la cancel·lació pel “desacord” dels regants, “no tant amb el projecte per si mateix sinó per la insuficiència d’ajuts”. Segons va assenyalar, aquest malestar es traslladarà a la Generalitat.
Ros va insistir també en la baixa participació registrada en les votacions internes de les col·lectivitats. Va assegurar que en alguns casos s’ha rondat el 28% i que, “en línies generals”, no s’hauria assolit el 40%, xifres que, segons el seu parer, debiliten la legitimitat social per continuar el procés. Entre els síndics favorables a mantenir la votació hi ha el president de la col·lectivitat número 13 de Miralcamp, Jaume Perera, que va defensar que el procés hauria de culminar “fins al final” per dotar-lo de coherència i tancament institucional, amb un resultat per escrit que pugui enviar-se a l’administració i deixi un missatge inequívoc. Ros va provar de rebaixar la tensió i va reiterar la necessitat de trobar un punt intermedi “entre el sí i el no” evitant que el debat derivi en un enfrontament intern. Segons la seua opinió, la cancel·lació no suposa el final, sinó una pausa per replantejar condicions i encarrilar una proposta més assumible.
De cara als pròxims passos, Ros va indicar que, quan el Govern disposi d’una proposta més elaborada, la comunitat convocarà una assemblea informativa per explicar-la i obrir un nou cicle de converses. Així, la recollida de resultats i la seua comunicació a l’administració es presenta com l’actuació immediata per deixar constància de l’opinió al territori.