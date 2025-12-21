Destinarà 1,4 milions a inversions el 2026
El Pont de Suert dona llum verda al pressupost de 4,4 milions. Vianalitzarà Camp de la Vila i millorarà la xarxa d’aigües
L’ajuntament del Pont de Suert ha aprovat el pressupost municipal de cara al 2026, que ascendeix a 4,4 milions d’euros, destinant 1,4 milions (un 32%) a inversions en projectes urbanístics i millores en infraestructures i serveis bàsics.
L’alcaldessa, Iolanda Farran, va detallar les intervencions més rellevants com la pavimentació i urbanització del carrer Camp de la Vila. Aquesta obra, dotada amb una partida de 200.000 euros i subvencionada pel Servei Català de Trànsit, té com a objectiu convertir la via en una zona per a vianants. S’hi restringirà el trànsit rodat, permetent l’accés a vehicles d’emergències i veïns, millorant així la seguretat viària de l’entorn.
Un altre dels pilars del pressupost és la millora de la xarxa de proveïment, que comptarà amb una inversió de 259.000 euros, finançats per la Diputació. Els treballs se centraran a optimitzar la captació d’aigua als nuclis de Castilló de Tor i Sarroqueta, així com millores en els sistemes de cloració i bombatge. El consistori aposta per instal·lar controls digitals de consum al Pont de Suert, Llesp i Malpàs.
En l’àmbit de l’eficiència energètica, es portarà a terme la renovació de l’enllumenat públic al barri d’Aragó i el carrer Salencar. La intervenció contempla la substitució de 220 lluminàries per tecnologies led amb sistema de control horari. Aquesta mesura preveu reduir la factura elèctrica i s’estima un estalvi anual de 30.000 €.
Les inversions també arribaran als equipaments públics. Es repararà la coberta de l’edifici del cine, inclosa en el Puosc. En l’àmbit educatiu es faran millores al pati de l’Escola Ribagorçana, amb jocs infantils i una rampa.