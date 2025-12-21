Estudien l’ús de llana de xisqueta per retenir aigua i enriquir les terres
La Fecoc (Federacó d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum) posarà en marxa un estudi que té com a objectiu “mesurar els beneficis de la retenció d’humitat, així com l’aportació de nutrients en agricultura i jardineria” de la pols de llana de l’ovella xisqueta.
Així ho recull el conveni subscrit per la diputació de Lleida i l’entitat per finançar les actuacions de foment, conservació i millora de la raça xisqueta.
El Patronat de Promoció Econòmica de la diputació ha augmentat en 8.800 euros l’aportació anual a la Fecoc per a aquesta finalitat, que aquest any serà de 23.100 euros davant dels 14.300 dels tres anys anteriors. L’increment de l’aportació és del 61%.
El conveni recull, com a principals actuacions a desenvolupar per “continuar el desenvolupament del Programa de Millora de la Raça Xisqueta”, el desenvolupament d’accions d’informació dirigides als membres de l’associació sobre les novetats del sector, celebrar el Concurso Nacional Morfológico de la Raza Xisqueta, organitzar la XXIV Jornada Tècnica sobre l’Oví i el Cabrú i, finalment, la posada en marxa d’un estudi sobre “l’ús del borrissol de la llana”.