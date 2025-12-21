Exigeixen una marquesina digna a la parada del bus
Els usuaris esperen a la intempèrie
Els veïns de Barruera han alçat la veu contra la falta de marquesina a la principal parada d’autobús del poble, on usuaris i estudiants esperen cada dia totalment exposats al fred, la pluja i la neu. Pares i mares dels alumnes que van a l’institut al Pont denuncien que els joves comencen la jornada “calats i tremolant” sense un simple banc ni teuladell on refugiar-se mentre arriba l’autobus.
Tot i que ja el 2021 el grup municipal de Junts va reclamar formalment dotar de casetes totes les parades de la Vall de Boí, la situació a Barruera segueix igual o pitjor, després del canvi d’ubicació d’alguna parada sense afegir elements de resguard.
Els veïns consideren incomprensible que, malgrat tractar-se d’una zona de muntanya amb hiverns llargs i durs, encara no s’hagi executat una millora que qualifiquen de “bàsica i de sentit comú”. Tant Junts, que va formular la petició a l’ajuntament, com les famílies reclamen una intervenció urgent al consistori per instal·lar una marquesina amb bancs i senyalització clara. Defensen que garantir un mínim de confort i seguretat ha de ser una prioritat inajornable.