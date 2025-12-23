TRÀNSIT
Mor un motorista en una col·lisió amb un turisme a Torrefarrera
A l’A-14 la nit de diumenge, i tres persones més van resultar ferides. Tercera víctima mortal en accidents a les carreteres lleidatanes en només quatre dies
Un motorista de 62 anys va morir diumenge a la nit en un accident registrat a l’A-14 a Torrefarrera. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 20.34 hores per una col·lisió, les causes de la qual s’estan investigant, entre un turisme i una motocicleta al punt quilomètric 5,8 d’aquesta via. La víctima, J.N.R, és un home veí de Lleida. La seua acompanyant i dos persones més que viatjaven al turisme van resultar ferides. Arran del sinistre, es van activar quatre patrulles dels Mossos, quatre dotacions dels Bombers i tres unitats del SEM. El funeral serà avui a Balaguer.
És la tercera víctima mortal en accidents de trànsit a Lleida en només quatre dies. Dijous passat, un conductor de 62 anys i també veí de Lleida va perdre la vida a primera hora de la tarda al xocar frontalment el turisme que conduïa contra un camió a la carretera N-230 a Gualda, a la sortida de Balàfia. El sinistre es va produir al voltant de les 14.30 hores al quilòmetre 3,5 quan van col·lidir un camió d’Aqualia i un cotxe, quedant tallada la carretera unes dos hores en les dos direccions. Mentrestant, divendres, cap a les 12.20 hores, es va produir un atropellament a l’N-II, en el polígon Polinassa d’Alcarràs, en el qual un home de 84 anys va resultar ferit de gravetat i finalment va morir l’endemà al matí a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on havia estat evacuat després de l’accident. La víctima, veïna d’Alcarràs, va ser atropellada per un camió articulat a l’altura del quilòmetre 448.
Després de la víctima mortal a Torrefarrera, des de començament d’any han mort quatre motoristes a les carreteres lleidatanes. El primer es va registrar el febrer després d’una col·lisió entre una moto i un turisme a la N-260 a Montferrer i Castellbò. Va morir el conductor de la motocicleta, un jove de 21 anys d’Andorra. Al maig, un veí de Vilanova de la Barca de 21 anys va morir en una col·lisió amb un tractor al Camí del Molí, i al setembre, un veí de Torrefarrera de 45 anys va morir al xocar amb la moto amb un turisme en un camí asfaltat de Vilanova de Segrià.
A Catalunya, 142 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes interurbanes, dels que el 44% corresponen a col·lectius vulnerables, entre els quals destaca l’elevat nombre de motoristes, amb 45, a més de 13 vianants i cinc ciclistes. Actualment Interior té en marxa una campanya de conscienciació per combatre la sinistralitat entre els motoristes basada en la protecció, la prevenció i la prudència. Sota el lema Per evitar accidents, anticipa’t, la iniciativa pretén reduir el nombre de sinistres mortals i els ferits greus dins del col·lectiu. Des de començament d’any, 31 persones han mort a les carreteres lleidatanes, una xifra que ja supera la de tot el 2024, amb 29.