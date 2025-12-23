TEMPORAL
La nevada apuntala l’esquí per Nadal, amb els hotels gairebé al 100%
Vorejaran el ple al Pirineu entre el 30 i el 2 de gener, igual que el turisme rural. El temporal complica la circulació en una vintena de carreteres
La nevada que va començar a caure a les comarques de muntanya diumenge i va seguir ahir va deixar més de 20 centímetres de neu nova en diversos municipis del Pirineu. La previsió de baixes temperatures i noves precipitacions aquesta primera setmana de festes asseguren les bones condicions de la neu en una de les millors arrancades del sector i garanteixen una bona ocupació als establiments turístics. El patronat de Turisme de la Diputació va avançar ahir que l’ocupació mitjana als allotjaments del Pirineu i el pla se situa en un 70% entre Nadal, Cap d’Any i Reis, si bé el percentatge es dispara als establiments del Pirineu especialment entre el 30 de desembre i el 2 de gener. Aleshores, els hotels del Pirineu vorejaran el ple; els bungalous, entre el 80% i el 100% i el turisme rural, el 95%.
El vicepresident del patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, va remarcar que les estacions d’esquí preveuen vendre més de 190.000 forfets entre Nadal i Reis i que després de la nevada els complexos treballen per ampliar la superfície esquiable. A les estacions de nòrdic, la nevada els va permetre obrir al 100%. Van destacar els 20 centímetres registrats a Lles de Cerdanya. El seu director, Ramon Sellés, va explicar que ahir tenien gruixos de 30 a 45 centímetres. A Tuixent-la Vansa, el responsable, Albert Nadal, va assenyalar que ahir van preparar tots els circuits i van comptabilitzar gruixos de 25 cm a la zona de debutants i 35 a les cotes altes.
La neu va cobrir ahir de blanc pobles i cotes baixes del Pirineu. La cota va anar baixant segons la zona, però es va situar en determinats moments al voltant dels 900 metres, de manera que va nevar en llocs com Sort, Bellver, Esterri o Isil, entre d’altres. La precipitació va provocar problemes a les vies d’accés del Pirineu amb obligatorietat de portar cadenes en almenys onze mentre que en onze vies més es va circular amb neu i en algun tram es va restringir el pas de vehicles de tercera categoria, com va ser el cas de l’N-260r i Bellver.
La comarca més afectada va ser el Pallars Sobirà, seguida de la Cerdanya, la Val d’Aran i l’Alt Urgell. Mentrestant, les temperatures van caure fins als 11 graus negatius ahir a la nit a Boí o els 9 negatius a la Bonaigua.