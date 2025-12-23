La Seu es bolca en el pessebre
Prop de 750 persones visiten la segona edició del pessebre vivent, que segueix un cap de setmana més. La iniciativa és fruit de l’esforç de l’Associació Pessebre Vivent, amb la implicació del Retaule de Sant Ermengol, els Armats i entitats i establiments locals
Més de 120 figurants i una vintena de persones en l’equip organitzador han estrenat, el cap de setmana, aquella que va camí de convertir-se en una de les representacions nadalenques més destacades de l’Alt Urgell. Es tracta del Pessebre Vivent de la Seu, que aquest any celebra la segona edició i que ha transformat els espais més emblemàtics dels carrers del centre històric i l’interior dels claustres de la Catedral de Santa Maria d’Urgell en un recorregut per la vida quotidiana i els oficis tradicionals de la comarca. L’itinerari recorre el carrer Canonges, Sant Roc, el Pati Palau i l’entorn del temple romànic.
La representació comença al pati de la Biblioteca Sant Agustí, on una guia fa una breu introducció del significat del projecte. A l’acabar, els visitants són acompanyats al llarg del recorregut, que inclou prop d’una trentena d’escenes bíbliques i recreacions d’oficis medievals. Les escenificacions traslladen els assistents per conèixer la vida de Jesús, des de l’Anunciació a Maria i el naixement, ja dins de la Catedral, o el bisbe Sant Ermengol als claustres. Destaquen novetats d’aquesta segona edició com el quadre de l’escrivà o oficis que no van estar representats el primer any del pessebre, com el del cerer.
Els visitants poden presenciar aquest any fins a cinc parades del mercat, que es veuran incrementades cada any fins a celebrar el 2029 vinent el mil·lenari del mercat setmanal de la ciutat. El director de l’entitat organitzadora, Àlex Riba, agraeix als voluntaris que participen en la representació.
Els visitants que encara no han viscut la màgia d’aquesta iniciativa popular tenen una segona oportunitat el cap de setmana que ve. Hi haurà tres sessions cada tarda, amb un aforament màxim de 250 persones en cadascuna.
Les entrades ja estan a la venda a Codeticket o, físicament, a l’Espai Ermengol. El preu és de 9 euros per a majors de 12 anys, que inclouen la visita i el berenar. De 5 a 12 anys són 5 euros.