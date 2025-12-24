MUNICIPIS
Balaguer critica la seua exclusió del Pla de Barris i impulsa obres
Defensaran mantenir la línia d’I3
La Paeria de Balaguer va fer balanç ahir de la seua gestió del govern local durant aquest 2025, un any que l’alcaldessa, Lorena González, va qualificar d’intens i “de consolidació”. Va destacar l’esperada ampliació de l’escola Mont-roig, desbloquejada després de quinze anys, i la concessió de sis milions d’euros per al jaciment del Pla d’Almatà, un projecte que reforça el patrimoni i la identitat cultural de la ciutat. No obstant, l’alcaldessa va mostrar el seu disgust per l’exclusió de Balaguer del Pla de Barris i pel possible tancament d’una línia de I3 a l’escola Gaspar de Portolà. Va avançar ha sol·licitat una reunió urgent amb el comissariat del Pla i presentarà al·legacions. L’objectiu és presentar el projecte en la pròxima convocatòria.
De cara al 2026, les prioritats inclouen la nova comissaria de la Guàrdia Urbana, la creació de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania i la nova gatera. També es preveuen millores en seguretat, neteja i atenció veïnal. En l’àmbit esportiu, Balaguer rebrà 180.000 euros per ampliar el pavelló 1 d’Octubre i per fer obres a les piscines del Secà.