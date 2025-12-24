SEGRE

MUNICIPIS

Balaguer critica la seua exclusió del Pla de Barris i impulsa obres

Defensaran mantenir la línia d’I3

Membres de l’equip de govern amb la premsa al dinar de Nadal. - E.F

Membres de l’equip de govern amb la premsa al dinar de Nadal. - E.F

Esmeralda Farnell
Publicat per
Esmeralda FarnellRedactora de Comarques

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Paeria de Balaguer va fer balanç ahir de la seua gestió del govern local durant aquest 2025, un any que l’alcaldessa, Lorena González, va qualificar d’intens i “de consolidació”. Va destacar l’esperada ampliació de l’escola Mont-roig, desbloquejada després de quinze anys, i la concessió de sis milions d’euros per al jaciment del Pla d’Almatà, un projecte que reforça el patrimoni i la identitat cultural de la ciutat. No obstant, l’alcaldessa va mostrar el seu disgust per l’exclusió de Balaguer del Pla de Barris i pel possible tancament d’una línia de I3 a l’escola Gaspar de Portolà. Va avançar ha sol·licitat una reunió urgent amb el comissariat del Pla i presentarà al·legacions. L’objectiu és presentar el projecte en la pròxima convocatòria.

De cara al 2026, les prioritats inclouen la nova comissaria de la Guàrdia Urbana, la creació de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania i la nova gatera. També es preveuen millores en seguretat, neteja i atenció veïnal. En l’àmbit esportiu, Balaguer rebrà 180.000 euros per ampliar el pavelló 1 d’Octubre i per fer obres a les piscines del Secà.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking