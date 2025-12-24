‘Fem un Mos’: esmorzars de forquilla
El consell comarcal presenta una ruta gastronòmica per impulsar la cuina local amb porró inclòs. Aquest nou itinerari inclou una vintena de bars i restaurants del Pla
El Pla d’Urgell vol convertir la seua taula en reclam turístic. El consell comarcal ha presentat al restaurant Petit Xiroi de Vila-sana l’itinerari gastronòmic Fem un Mos, una ruta que naix dins del pla de turisme. L’objectiu és donar a conèixer l’“autenticitat” de la zona i la seua identitat lligada a l’aigua del canal d’Urgell, un vincle que es tradueix, entre altres coses, en la tradició dels esmorzars de forquilla i en l’artesania alimentària que s’impulsa sota la marca Delicadeses del Pla.
La ruta pretén reforçar i visibilitzar una gastronomia “tranquil·la”, pensada per asseure’s sense pressa, compartir taula i gaudir de plats de cullera i de producte, sense que hi falti l’ús del tradicional porró. La campanya començarà ara, coincidint amb les festes de Nadal, amb la idea d’aprofitar les reunions familiars i el boca a boca. No té data d’acabament: es planteja com una iniciativa que anirà evolucionant amb el temps i que establirà uns criteris mínims de qualitat i requisits per formar part de la categoria, a més de mantenir la porta oberta a nous restauradors i projectes que vulguin sumar-s’hi. L’itinerari inclou una vintena de bars i restaurants del Pla d’Urgell. Entre els establiments participants figuren El Poli (el Palau d’Anglesola), El Parador (Bell-lloc d’Urgell), El Bressol (Miralcamp), La Noguera i La Bota de l’Avi (Mollerussa), l’Amoca (Linyola) o Can Josep’s (Fondarella), entre d’altres. En aquest últim treballa Claudi Ruiz, que va defensar el valor de donar a conèixer negocis i receptes que, segons el seu parer, s’estan perdent. En el seu cas, va explicar que aposten per la cuina tradicional catalana i per una oferta pensada tant per a esmorzars com per a dinars de dilluns a dissabte. Entre els plats més sol·licitats va citar l’esqueixada de bacallà i els callos per a l’esmorzar. Més enllà del menú, va reivindicar el tracte humà i el contacte amb el client davant un model de consum ràpid: “Que el client se senti com a casa”, va resumir, com una part essencial de l’experiència.
Aprovat el pressupost del 2026 de 16 milions, un 5% més
El consell ha aprovat el pressupost del 2026, que ascendeix a 16,1 milions d’euros, un 5,52% més que el de l’any en curs, amb la gestió mediambiental, l’atenció social i l’educació com a principals partides, a més de dotacions per a desenvolupament local i ocupació. En aquest àmbit, va donar llum verda a una nova agrupació amb ajuntaments per contractar durant un any persones a l’atur, de manera que l’any vinent gestionarà tres programes subvencionats pel SOC que permetran donar feina a trenta-dos persones en situació d’atur. El ple també va aprovar les bases del 28è premi de poesia Maria Mercè Marçal i va incorporar el nou conseller comarcal d’ERC-AM, Raül Farré (Linyola), en substitució d’Eva Niubó (Castellnou).