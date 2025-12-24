Millores al consultori amb nous espais d’atenció a l’usuari
El consultori mèdic de Miralcamp ha completat la reforma per millorar l’atenció als pacients i reforçar la seguretat i l’operativitat de l’equipament, amb una inversió de 43.000 euros finançada a través del pla de salut de la diputació de Lleida.
Per la seua banda, l’alcalde, Melcior Claramunt, va explicar que un dels canvis principals ha estat el trasllat del servei d’atenció a l’usuari, que abans es prestava en una altra dependència de l’edifici, que tradicionalment ha estat la casa del metge i a la part posterior de l’edifici. “No era el lloc més adequat”, va assenyalar el primer edil. Ara, aquest punt s’integra a la sala d’espera, amb l’objectiu de facilitar l’accés i fer més còmoda la gestió d’entrades i consultes.
La intervenció també ha inclòs millores a la sala de cures i la creació d’una porta d’emergència que evita haver de travessar l’interior del consultori en cas d’evacuació. “Ara hi ha una sortida directa”, va remarcar Claramunt. A més, s’ha renovat la climatització amb nous aparells i s’ha recol·locat el nou desfibril·lador a l’entrada de l’edifici, a peu de carrer, per garantir un accés més ràpid en cas de necessitat i ampliar-ne la utilitat en l’entorn immediat del consultori.