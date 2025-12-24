Tornen ‘Els Pastorets’ 10 anys després
Recuperats pel grup teatral Som els que Som, que va fer tres representacions el cap de setmana. En clau tradicional i humorística, també va tenir protagonisme Michael Jackson
Bell-lloc va reviure el cap de setmana passat una de les seues cites teatrals més populars amb la tornada d’Els Pastorets Catalans, de Lluís Millà, gairebé deu anys després de l’última representació al municipi. L’Associació Cultural i Teatral Som els que Som va portar a escena l’obra a la sala La Cultural amb un format concentrat en tres funcions: una dissabte i dos diumenge, com a arrancada festiva de la programació nadalenca i amb vocació familiar i humorística. El director del muntatge, David Creus, situa els orígens d’aquesta tradició local uns 40 anys enrere i posa l’accent en el component de continuïtat: que part de l’elenc actual està format per persones que en el seu dia ja van sortir a escena, aleshores com a dimoniets.
Els assajos van arrancar el mes de setembre passat, després de repartir els papers abans de l’estiu perquè cada intèrpret arribés amb el text treballat. I aquesta reposició incorpora una picada d’ullet inesperada a la banda sonora: Michael Jackson. “Thriller ens quadrava amb l’infern”, explica Creus, que detalla que a partir d’aquesta idea van anar “estirant el fil” per encaixar músiques modernes en diferents escenes. No va faltar, per acabar, una sardana al ritme de Coti x coti, de The Tyets.
La durada de l’espectacle, d’unes dos hores i mitja, condiciona el nombre de sessions possibles. Des de l’organització assenyalen que el format de grada i el plantejament escènic triat per a aquesta edició també marquen l’aforament: unes 350 persones van assistir durant tot el cap de setmana a la representació. Som els que Som reivindica, a més, el teatre local i de manera desinteressada: ningú no cobra, insisteix, i el projecte s’afirma per afició i per l’empenta d’una base jove que es va incorporant any rere any.
Mollerussa
La capital tindrà els seus propis Pastorets, per segon any, de la mà del grup Som Faràndula. Les representacions estan previstes per als dies 3 i 4 de gener a L’Amistat. Unes 60 persones seran les encarregades de pujar a l’escenari.