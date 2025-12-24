MUNICIPIS
Tretze milions per al nou centre de residus a Tremp
Tractarà les escombraries de part del Pirineu per clausurar abocadors. Un altre milió d’euros per mantenir el de Fígols
El Govern destinarà 13,2 milions a la implantació d’un nou centre supracomarcal per al tractament de residus que donarà servei al Jussà, Sobirà, Alta Ribagorça i Aran. Estarà ubicat a Tremp, a les instal·lacions de l’abocador de Fígols, i permetrà el tractament mecànic i biològic de 13.000 tones a l’any de fracció resta i la millora i ampliació de la planta de compostatge amb capacitat per a 2.500 tones anuals d’orgànica. També s’ha concedit una ajuda directa de més d’1 milió a actuacions urgents de manteniment de l’abocador actual. D’acord amb el pla d’infraestructures de l’Agència de Residus (ARC), aquesta és una de les accions prèvies al tancament de fins a sis abocadors a Lleida per concentrar el tractament de les escombraries a Tremp i Montoliu de Lleida. Les obres de Tremp inclouen la urbanització de la parcel·la, l’obra civil i l’edificació de naus, maquinària i equipaments. A l’abocador, la inversió va dirigida a la bassa de lixiviats, l’antiga depuradora de líquids, l’entrada a les instal·lacions i la zona d’abocament, així com l’adequació del complex per a la prevenció d’incendis. També es comprarà maquinària.
Grup d’estudi per impulsar l’Estatut de Municipis Rurals
Un grup d’estudi i tres comissions de treball impulsaran el desenvolupament de les mesures previstes en l’Estatut de Municipis Rurals, aprovat el mes de juliol passat pel Parlament, segons va aprovar ahir l’Executiu. Se centraran en l’impacte normatiu, l’urbanisme, la mobilitat i la connectivitat dels petits pobles. L’executiu també va ratificar la nova governança educativa que s’abordarà de forma experimental a Aran i a l’Urgell per implantar un model més descentralitzat i millorar la qualitat educativa.