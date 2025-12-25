MUNICIPIS
Bellpuig aprova un pressupost de 6,5 M€
El 2026 el consistori destinarà 1,1 milions a inversions, entre les quals inclou la millora de l’aigua potable amb el filtratge i l’última fase de l’ampliació del poliesportiu
L’ajuntament de Bellpuig va aprovar dilluns un pressupost de 6.591.000 euros per al 2026, un 10% inferior al del present exercici, ja que aquest 2025 el consistori ha fet una important inversió amb la construcció d’un nou dipòsit d’aigua, les obres del qual van començar fa un parell de setmanes.
El capítol d’inversions ascendeix a 1.187.000 euros. Destaca una partida de 600.000 euros destinada al filtratge i millora de l’aigua potable, amb una subvenció de 300.000 euros de l’ACA; 120.000 euros per culminar la segona fase del poliesportiu i ampliar el gimnàs (amb una ajuda de 51.000 euros de la Diputació); 70.000 euros per a la millora de diverses vies i equipaments, dels quals 36.000 aniran destinats a l’entorn del poliesportiu i a l’avinguda Garrigues; 55.500 euros per a actuacions a la deixalleria i 45.000 euros per a la renovació de parcs infantils. La regidora de Contractació Pública, Imma Oliva, va destacar que es tracta d’uns comptes “coherents amb la responsabilitat del govern i l’estat financer del consistori”. El pressupost contempla també la sol·licitud d’un crèdit de 368.000 euros i l’obertura de cinc noves places (dos d’administració, una de biblioteca, una d’agent municipal i una altra d’electricitat), a més de reforços en neteja i a la llar d’infants. Amb aquest pressupost, Bellpuig tancarà el 2026 amb un endeutament del 10%. En el ple també es va adjudicar a Jaume Oró SL el servei de recollida d’escombraries mitjançant el sistema porta a porta per a les cinc fraccions, per un import de 4,2 milions i vuit anys. A més, es va donar llum verda a modificar l’ordenança de civisme i convivència per incorporar mecanismes de sanció contra els qui no compleixin els requeriments municipals en matèria de seguretat o salubritat.