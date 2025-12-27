Arranca la construcció de la pista d’atletisme a Inpacsa
El projecte compta amb un pressupost de més de 650.000 euros. Tindrà 400 metres de longitud amb 8 carrils per a competicions específiques
Balaguer ha posat en marxa les obres per construir una pista d’atletisme dins de l’àmbit de l’antiga Inpacsa, en una zona estratègica situada al costat del pavelló firal i el poliesportiu municipal. Es construirà en una parcel·la de més de 5.000 metres quadrats. Aquest projecte, llargament esperat per esportistes i entitats locals, suposa dotar la ciutat d’unes instal·lacions modernes i homologades.
El nou equipament comptarà amb una pista sintètica de 400 metres i vuit carrils. A l’interior s’inclouran, a més, les zones necessàries per a la pràctica de totes les disciplines atlètiques: espais de salts d’alçada i perxa, dos rectes específiques de paviment sintètic per a salts de llargada i tripe salt, i una àrea central de gespa natural destinada a les proves de llançaments.
Envoltant la pista es disposarà una franja perimetral de tres metres d’ample, també de gespa natural o terra, pensada per a l’escalfament previ dels atletes. El conjunt quedarà complementat amb zones de serveis que inclouran vestidors, infermeria, magatzems, espais d’accés i enllumenat exterior.
El projecte es portarà a terme en diferents fases d’execució, començant per la pista pròpiament, amb els carrils i àrees tècniques, la zona perimetral i l’acabat definitiu. La pista serà de color verd, una decisió estètica orientada a afavorir-ne la integració visual en el paisatge urbà i natural de Balaguer. L’espai interior de la pista es cobrirà amb gespa natural, destinada a allotjar les zones de salts i llançaments, tot i que aquestes àrees es completaran en fases posteriors.
El projecte contempla un pressupost de 645.000 euros i ha estat redactat per una UTE formada per quatre arquitectes de Balaguer. Així mateix, fonts de la Paeria van apuntar que ja hi ha actualment cinc empreses que s’han interessat a construir-ho.
L’objectiu de la Paeria és poder adjudicar l’obra en els propers dies perquè els treballs puguin iniciar-se entre gener i febrer. La previsió és que, una vegada adjudicades les obres, els treballs puguin allargar-se entre tres i quatre mesos.
ERC i la CUP van presentar al·legacions al projecte que han estat resoltes per l’equip de govern.