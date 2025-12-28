Estrena amb nota del pessebre vivent de Rialp
Rialp es bolca en l’escenificació del pessebre amb uns 50 voluntaris al carrer del Mig. La jornada va comptar amb la Fira de Nadal, amb una desena d’expositors de proximitat i artesans
Rialp va estrenar ahir el pessebre vivent amb una gran implicació popular i un ambient plenament nadalenc. Mig centenar de veïns de totes les edats es van bolcar a tirar endavant aquesta iniciativa, la primera que se celebra més enllà de l’àmbit escolar, amb la voluntat de consolidar-la com una nova tradició dins de les festes d’hivern.
L’escenificació va tenir lloc a la tarda als porxos del carrer del Mig, que per unes hores es va transformar en l’escenari del pessebre. Un total de 40 figurants van donar vida a les principals escenes del pessebre, des del naixement fins a l’arribada dels Reis d’Orient, mentre que una dotzena de voluntaris va col·laborar en l’organització, el muntatge i l’atenció al públic. El recorregut del pessebre es va iniciar al carrer del Mig i avançava per tota la via permetent al públic seguir de prop les diferents ambientacions preparades per a l’ocasió.
Segons Aina Roqué, membre de la comissió de festes de Rialp, la participació va superar les expectatives. “S’hi van implicar nens, pares i avis. Ha estat una activitat compartida, i s’ha notat una gran afluència de visitants”, va dir. Va remarcar a més que bona part de l’attrezzo i els materials utilitzats en les escenes van ser cedits per veïns de la localitat, que van contribuir així a recrear les escenes amb una estètica tradicional i pròxima. El pessebre vivent va formar part del programa d’activitats de la Fira de Nadal, organitzat per la comissió de festes de Rialp a l’antiga plaça de les Escoles. Els visitants van poder recórrer els llocs d’una vintena d’expositors amb productes artesanals i de proximitat, entre els quals elaboradors de dolços, joies i artesans locals.
La jornada va incloure, a més del mercat i el pessebre, un bingo musical organitzat per la comissió i els alumnes de l’escola de música de Rialp que van oferir un concert a la mateixa plaça de les Escoles, que va congregar desenes de persones.