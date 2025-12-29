ESTUDIS
La temperatura mitjana al Pirineu de Lleida i Ponent ha pujat dos graus en els últims 25 anys
Les estacions d’esquí catalanes aposten per la IA i sistemes de trepitjat avançat per garantir la viabilitat econòmica. Les comarques de Lleida registren dinou ‘fenòmens extrems’ en set mesos
El primer quart de segle XXI ha implicat un augment de temperatures a l’Alt Pirineu, Aran i Ponent que ha duplicat totes les previsions. Segons dades del Meteocat, la temperatura s’ha situat entre 2,1 i 2,2 graus per sobre de la mitjana del període 1961-1990, la qual cosa confirma l’acceleració del procés d’escalfament global. Aquest fenomen s’ha accelerat significativament des del 2023.
Víctor Resco, expert en canvi climàtic de la UdL, subratlla que els “estius extrems” i les tardors més curtes “han vingut per quedar-se”. Amb el ritme actual de consum de combustibles fòssils, la projecció per als propers 25 anys indica que l’augment de temperatura podria assolir els 3 o 4 graus respecte a la mitjana històrica.
Aquesta realitat obliga sectors com ara l’esquí a reinventar-se amb tecnologia d’última generació. Les estacions d’esquí catalanes han apostat per optimitzar la gestió de la neu amb maquinària d’última generació, que aconsegueix estalvis de fins un 15% d’innivació gràcies a sistemes de geolocalització que mesuren el gruix de la neu sota la màquina.
Intel·ligència artificial
Aureli Bisbe, president de les estacions d’esquí catalanes, va assenyalar que la intel·ligència artificial permetrà estar encara més preparats davant dels canvis meteorològics, adaptant els torns dels operaris segons les prediccions climàtiques.
A Ponent, el canvi climàtic ha incrementat fenòmens extrems. Només entre l’abril i l’octubre es van registrar 19 tempestes. D’altra banda, la reducció de precipitacions genera “reg de desertificació”, mentre que l’abandó de cultius accelera el creixement de la massa forestal, amb la qual cosa s’agreuja la falta de recursos hídrics. El risc d’allaus va ser ahir de 2-3 sobre 5 a Aran, la zona de la Pallaresa i Ribagorçana-Vall Fosca.
Milers d’esquiadors van acudir ahir a les pistes de Baqueira, omplint del tot el pàrquing de 1.500. Similar situació es va viure a les estacions de Port Ainé i Espot, i a Boí Taüll, on la previsió d’usuaris se situa en els 30.000 a les del Sobirà i uns 25.000 a l’Alta Ribagorça.
En aquest sentit, la previsió és que per Cap d’Any l’ocupació al Pirineu assoleixi el cent per cent als establiments a pistes tant en hotels i cases rurals com bungalous.
Els hotels del Sobirà i l’Alta Ribagorça estaven ahir al vuitanta per cent i a partir d’avui fregaran el ple.
Milers d’esquiadors van omplir ahir les pistes de Lleida
Els esquiadors van omplir ahir, després de la celebració del Nadal, les estacions del Pirineu lleidatà, que estan en òptimes condicions arran de les últimes nevades registrades, que tenen a disposició dels esquiadors prop de 260 quilòmetres de domini esquiable. Les recents precipitacions han permès acumular entre els 50 i els 135 centímetres.