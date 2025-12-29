Pessebre artesanal i amb ànima
Miquel Àngel Vilardell, Clara Vila i Eugènia Teringuer exposen, un any més, el tradicional pessebre a la seu de l’ANC. Incorpora il·luminació especial i noves figures elaborades a mà
El local de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Tàrrega s’ha transformat aquests dies en un autèntic pessebre gràcies a la il·lusió i la dedicació de Miquel Àngel Vilardell, Clara Vila i Eugènia Teringuer, tres veïns de la ciutat i usuaris de l’Associació Alba, que presenten, per tercer any consecutiu, el seu pessebre artesanal. “El primer any el vam fer a casa i va agradar tant que l’any passat ja vam decidir expandir-lo”, expliquen. D’aquesta manera, el que va començar com una petita iniciativa domèstica s’ha convertit en una cita nadalenca molt esperada.
“Aquesta tradició tan bonica es transmet de pares a fills i d’avis a nets; tenim peces que superen els 70 anys i les conservem amb molt afecte.” Els autors destaquen que elaboren totes les figures de manera artesanal, amb materials senzills com la plastilina, i que cada detall està fet amb paciència i dedicació. En el seu cas, la passió pel pessebre els va arribar de la mare del Miquel Àngel, que la va transmetre al seu fill.
En aquesta nova edició, el pessebre incorpora una il·luminació especial, que els ha costat instal·lar, segons afirmen, i una zona d’hort ampliada, a més de comerços tradicionals, entre els quals una carnisseria, una fleca, una perfumeria i fins i tot una posada, tot fet a mà. Part de les peces han estat elaborades als tallers de Prelaboral d’Alba, amb la participació d’altres usuaris. Miquel Àngel, Clara i Eugènia juntament amb el seu grup anomenat Tocant de Peus a Terra, que viu als pisos de l’entitat al carrer Mestre Martí, van començar a treballar en el pessebre al novembre malgrat que les noves peces les van construir molt abans. “Hem posat molt amor i il·lusió en cada racó”, confessen, i destaquen que “l’objectiu és mantenir viva aquesta bonica tradició de les festes nadalenques que sembla que en els últims anys ha quedat en segon pla”.
El pessebre es va inaugurar en el marc de la Fira d’Artistes i el Mercat de Nadal.