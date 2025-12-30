Aprovada la moció de Junts perquè l’Estat pagui exàmens de conducció
El ple de la Seu va aprovar ahir per unanimitat la moció de Junts en la qual reclama que sigui el Govern espanyol el que assumeixi el cost d’actualitzar els exàmens de conducció a la capital de l’Alt Urgell. Així, lamenta que la Direcció General de Trànsit obligui el consistori a pagar 25.000 euros per la modernització de l’aula d’informàtica per fer els exàmens i demana a l’Estat que torni aquest import. L’alcalde, Joan Barrera, va justificar el seu vot a favor en el fet que s’ha garantit el servei i s’ha demanat els diners per sufragar-lo. L’ajuntament i la Prefectura Central de Trànsit va acordar a mitjans d’aquest mes que el consistori fes una inversió d’aquesta quantia per assumir la implantació d’una aula informatitzada i fer front al canvi del sistema d’exàmens de la DGT i la compra de 25 ordinadors amb pantalles tàctils. El ple també va aprovar una altra moció de Junts que demana la pròrroga del Contracte Programa de Serveis Social del 2026, decidida unilateralment per la conselleria de Drets Socials. Junts denuncia que aquesta pròrroga manté unes condicions econòmiques clarament insuficients i no dona resposta a l’augment real dels costos de la creixent complexitat social. El ple va aprovar el refinançament de préstecs que permetrà un estalvi de 122.000 euros.