Casa Cariello atresora mig mil·lenni d’art a Tamarit
La declaració com a BIC eleva a la categoria de monument el palau del segle XVII. L’edifici conserva mobles de les èpoques isabelina i alfonsina
Baranes de fusta tallada. - AJUNTAMENT DE TAMARIT
Els primers elements arquitectònics de la casa palatina de Tamarit de Llitera són del segle XVII.
El mobiliari es conserva en perfecte estat. - AJUNTAMENT DE TAMARIT
La genealogia dels Cariello. - AJUNTAMENT DE TAMARIT
Els sostres estan entre els elements singulars. - AJUNTAMENT DE TAMARIT
Mobiliari del segle XIX i el XX. - AJUNTAMENT DE TAMARIT
El número 3 del carrer Caballeros de Tamarit de Llitera, paral·lela a la del Palau, acull un tresor arquitectònic: Casa Cariello, coneguda així pel cognom de la família que l’ha habitat els últims segles (ara de manera parcial), acumula en la seua estructura i el seu mobiliari elements que van de l’estil barroc del segle XVII a l’isabelí del XIX i l’alfonsí del XX. I es basa sobre unes estructures datades del gòtic, la qual cosa situa l’origen de l’edifici entre dos i cinc segles abans.
El palau, que va compartir carrer amb les cases d’altres famílies principals de la localitat com els Puch o els Carpi, ha estat declarat BIC (Bé d’Interès Cultural), en la categoria de monument, arran de “la seua rellevància artística i arquitectònica” i al contenir “elements excepcionals” com la “façana alleugerida posterior” o pel fet que “en el seu interior –segons l’investigador Pedro A. Ayuso– contingui un pou de gel o nevera”.
L’edifici se suma a una llista local que integren les restes del castell musulmà dels segles IX-X, l’església de Santa Maria la Major, datada en el trànsit del romànic al gòtic, entorn del segle XII, i els jaciments dels Castellassos, que inclou de l’època ibera a la musulmana, i de la Vispesa, poblat fa més de 2.300 anys.
Malgrat la declaració, la conservació de l’edifici continua sent realitzada per la família propietària, expliquen fonts de l’ajuntament de Tamarit de Llitera.
La catalogació com a BIC, que imposa limitacions urbanístiques en unes altres 14 finques urbanes i diversos carrers inclosos en el seu entorn, comporta per als propietaris l’obligació de permetre les visites de públic quatre dies de cada mes en períodes que sumin almenys quatre hores en cada un.
A la pràctica, i encara que no existeix un règim oficial de visites, Casa Cariello està oberta al públic. “Fins ara les estan gestionant ells a títol personal, és a dir, nosaltres li demanem si ens hi deixen accedir i ells sempre ens obren”, explica l’alcaldessa de Tamarit de Llitera, Sandra González.