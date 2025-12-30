Homenatge a qui va ser organista de la Catedral, fill de Castellciutat
El bisbat d’Urgell ha retut un homenatge pòstum a mossèn Josep Comes, músic que va ser organista de la Catedral de la Seu i es va encarregar de formar diverses generacions de seminaristes en la música i el cant. L’acte es va portar a terme en el marc de la felicitació que fa cada any la cúria diocesana. Els deixebles de mossèn Comes van destacar la seua personalitat bondadosa, afable i alegre. El sacerdot i músic va nàixer a Castellciutat l’any 1901 i va morir el 1960.