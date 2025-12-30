SALUT
L’hospital del Pallars evita ja més de cent viatges per rebre quimioteràpia
L’hospital del Pallars ha programat 105 sessions de quimioteràpia per a vuit pacients en sis mesos, després de posar en marxa el mes de maig passat la nova unitat oncohematològica en el seu servei de farmàcia. Això ha permès donar tractament intravenós a persones amb càncer, que eviten així traslladar-se a Lleida per rebre’l. Està previst que disposar d’aquesta teràpia a Tremp eviti uns 350 desplaçaments anuals a la capital del Segrià.
Un informe elaborat per l’hospital, en col·laboració amb la regió sanitària del Pirineu, calcula que, abans de disposar del servei de quimioteràpia intravenosa a Tremp, un total de 191 pacients de l’àrea del Pallars van haver de traslladar-se a Lleida per rebre tractament entre 2021 i 2024. Els desplaçaments per aquest motius van sumar 6.381 hores de viatge, amb un cost que s’estima en 565.175 euros. Molts d’aquests viatges es van fer en taxis.
Davant d’aquestes xifres, el primer mig any de quimioteràpia intravenosa a Tremp ha estalviat als pacients 142 hores de viatge i més de 7.600 euros en transport. Entre 2026 i 2030, s’espera evitar més de 15.000 hores de viatge amb un cost de més de 800.0000 euros, així com una important reducció d’emissions de CO2.