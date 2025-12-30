MUNICIPIS
Les Borges destina un 13% del pressupost a inversions el 2026
Farà la segona cubeta del dipòsit d’aigua i reformes de clavegueram i al Terrall. Partida de 25.000 euros per comprar l’edifici modernista de Cal Menso
El ple de les Borges Blanques va aprovar ahir el pressupost per al 2026, que ascendeix a més de 10 milions d’euros, dels quals 1,3 es destinaran a inversions. Per a aquesta finalitat es compta amb 635.000 euros procedents de crèdits, 632.000 d’ajuts i 100.000 de recursos propis, segons va explicar la regidora d’Economia, Montse Casals. L’endeutament del consistori no supera el 47% dels ingressos corrents. La inversió més important es destinarà a acabar la construcció del nou dipòsit d’aigua, que suposarà una inversió de gairebé 445.000 euros per habilitar una segona cubeta. La primera va entrar en funcionament al juny. D’aquesta forma, es passarà a tenir 40 hores d’emmagatzematge o tres dies de subministrament garantit en cas d’avaria. També es destinaran 141.150 euros a reparacions a les piscines i 215.000 a la nova coberta i millora de l’aïllament del pavelló Francesc Macià.
Una altra de les intervencions destacades és la reparació de la xarxa de clavegueram al carrer Ausiàs March, a què es destinen 84.700 euros. Segons Casals, un altre dels projectes importants del proper any serà la reforma del passeig del Terrall, on es preveu suprimir zones de gespa per crear àrees dedicades a activitats comunitàries com teatre o zones lúdiques destinades a les famílies.
Segons Casals, la conservació de la gespa és cara i calen nous espais. Casals va destacar la partida de 25.000 euros destinada al primer pagament de la compra del Cal Menso, un dels pocs edificis modernistes de la capital de les Garrigues, que suposarà una inversió total de 100.000 euros per a l’adquisició. Caldrà sumar les despeses en rehabilitació i es dedicarà a equipaments.
El ple va aprovar el pressupost amb els vots de l’equip de govern, Borges per la República i ERC, ja que Junts, a l’oposició, hi va votar en contra.
Llum verda definitiva a la nova taxa ‘justa’ de brossa
El ple de Tàrrega va aprovar ahir de forma definitiva la nova taxa de recollida d’escombraries per al 2026, després de desestimar les al·legacions de Junts, FAVT i veïns de forma individual. L’ordenança estableix una quota fixa de 123,86 euros per habitatge, un 10% menys que l’actual, i una nova part variable vinculada a l’ús, que s’aplicarà a partir del 2027 amb les dades registrades durant l’any.
Aquesta part serà gratuïta per als usuaris que treguin el cubell d’orgànica almenys una vegada per setmana i el de resta una vegada al mes, tot i que inclourà recàrrecs de fins a 160 € per als que no compleixin aquests mínims.
El regidor de Finances, Jordi Badias, va subratllar que l’objectiu és incentivar la participació i la portaveu de Junts, Rosa Maria Perelló, va reclamar una moratòria d’un any per garantir el correcte funcionament de les lectures dels cubells.