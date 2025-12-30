Nous cartells per reforçar la divulgació del patrimoni geològic de Coll de Nargó
L’ajuntament de Coll de Nargó i el consell comarcal de l’Alt Urgell, amb la col·laboració del Geoparc Mundial Unesco Orígens, ha instal·lat un nou cartell interpretatiu al Mirador de Sallent-Coll de Bóixols. L’objectiu és divulgar el valor del paisatge, la geologia i el patrimoni natural i cultural del municipi i del conjunt de l’Alt Urgell.
El cartell està situat en un dels punts panoràmics més emblemàtics del municipi i està integrat dins de la xarxa de senders a la carta Camina Pirineus.
Des d’aquest mirador, els visitants poden identificar els cims visibles. Destaca la serra del Cadí, el Pedraforca o la serra del Port del Comte. El cartell ajuda també a comprendre l’evolució geològica de la vall del riu de Sallent.
Per a l’ajuntament, aquest plafó “contribueix a millorar l’experiència dels visitants, proporcionant eines per comprendre el paisatge i reforçar la identitat geològica del municipi”. Així mateix, “consolida Coll de Nargó com a espai de referència dins del Geoparc Orígens”.