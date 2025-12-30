Pla per millorar la mobilitat a Organyà
Organyà ha redactat un pla local per incrementar la seguretat viària entre 2026 i 2029. L’objectiu és reduir el risc d’accidents en un poble marcat pel pas de la carretera C-14
L’ajuntament d’Organyà impulsa un pla local de Seguretat Viària per al municipi que començarà a implementar a partir del 2026 i que prolongarà fins al 2029. Ho farà en coordinació amb el Servei Català de Trànsit i altres organismes de la Generalitat.
La mobilitat d’aquest municipi està marcada pel pas de la carretera C-14, que creua tot el nucli urbà i per la qual transiten cada dia milers d’automòbils, motocicletes i camions. A més, el municipi no disposa de Policia Local.
L’objectiu, segons va explicar l’alcalde, Celestí Vilà, és “reduir el risc d’accidents” i “millorar la mobilitat interna”. Ho farà garantint la convivència entre vianants i conductors, i “definint de manera clara l’espai públic i el sistema viari”, va afegir. “Amb el Pla Local de Seguretat i el treball permanent d’un grup de seguiment, Organyà passarà a ser un municipi més segur”, va dir Vilà.
Accidentalitat
Del document, redactat per la consultora Intra, destaca l’apartat dedicat a la sinistralitat. Detalla que al municipi es van comptabilitzar 7 accidents de trànsit tant el 2022 com el 2023, mentre que el 2024 la xifra va ser de 6 sinistres. La suma és de 20 accidents en tres anys. Aquests fets, continua l’informe, van causar dos ferits greus (l’any 2022) i 38 ferits lleus.
Així mateix, el pla estudia també els registres d’accidentalitat de l’última dècada (2015-2024). Destaca que més del 70% dels accidents amb víctimes es van produir en trams de carretera a les proximitats al nucli. El 5% (tres accidents en 10 anys) va succeir en carrers; un 6% en camins rurals dins del terme municipal, i un 17 per cent, a la travessia de la C-14, entre els punts quilomètrics 161,5 i 162,3.
En l’últim trienni no s’han registrat accidents en carrers urbans, però la travessia concentra 6 dels 20 accidents. Aquesta xifra suposa que un 30% dels accidents s’han registrat dins del nucli urbà.
Propostes
El document, que consta de 176 pàgines, proposa millores als camins escolars, distribuïts als carrers de Montanissell, Capella de Sant Josep i carrer del Consultori, en els quals es limitarà l’estacionament de vehicles. També es veurà millorada la intersecció del carrer del Nord amb l’avinguda de Santa Fe, i la zona de parada de l’autobús a la plaça de les Homilies del municipi.