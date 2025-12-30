La residència Sant Roc, llesta el pròxim trimestre
Les obres d’ampliació han permès passar de 30 a 50 places
Les obres d’ampliació de la residència Sant Roc de Bellver de Cerdanya han finalitzat. L’ajuntament ha explicat que l’equipament, destinat al col·lectiu de la tercera edat, podrà començar a utilitzar-se una vegada disposin del mobiliari interior, que està pendent de ser licitat. El calendari amb què treballen els responsables municipals preveu inaugurar aquest equipament sociosanitari, un dels projectes clau d’aquest mandat, al llarg del primer trimestre de l’any que ve.
L’ampliació de la residència, una de les dos de titularitat pública de la comarca juntament amb la de Puigcerdà, permetrà passar de les 30 places actuals a un total de cinquanta, la majoria de les quals seran de caràcter públic. Les obres permetran una gestió més autònoma dels usuaris, amb la construcció d’habitacions més àmplies. També han habilitat dos noves sales d’estar, que se sumen a les dos ja existents.
Així mateix, el pressupost de les obres ha ascendit a 1,8 milions d’euros i ha comptat amb subvencions de la Diputació i de la Generalitat.