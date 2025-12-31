ENERGIA
Nufri construirà un gran tanc d’aigua calenta per emmagatzemar energia
Rep una subvenció estatal
El grup Nufri construirà un gran tanc d’aigua com a mitjà per emmagatzemar l’excedent d’energia que genera la seua planta solar a Miralcamp. Aquesta electricitat no consumida servirà per escalfar l’aigua en un dipòsit d’acumulació amb una capacitat de mil metres cúbics, a fi de fer-la servir quan sigui necessari com a font de calor per a calefacció i altres usos. Aquest és un dels projectes a Lleida que han rebut una subvenció estatal per a instal·lacions d’emmagatzemament d’energia, segons va anunciar ahir el ministeri de Transició Ecològica.
El projecte de Nufri suposa una inversió d’uns dos milions d’euros i rebrà una subvenció de 800.000, segons la resolució que va fer pública ahir el ministeri. Permetrà acumular en forma de calor fins a 30.000 kWh. Aquesta tecnologia, coneguda com power-to-heat, és encara infreqüent a les comarques de Lleida i la resta de Catalunya, en un moment en què la majoria de projectes per emmagatzemar energia recorren a instal·lacions de bateries.
Aquesta és, precisament, la solució d’emmagatzematge d’energia d’un altre projecte subvencionat a Lleida. En aquest cas, es tracta d’una proposta del grup Engie per combinar panells solars i bateries al futur parc solar de Sant Miquel, a Alcoletge.
Els panells solars, amb una potència de 25 MW, han obtingut ja el vistiplau de la Generalitat, mentre que l’Estat atorga una ajuda de dos milions d’euros sobre un pressupost de 12 milions per obtenir una capacitat d’emmagatzematge de 60.000 kWh.
Davant dels projectes subvencionats, la resolució del ministeri recull diferents projectes d’emmagatzematge d’energia a les comarques de Lleida que no reben ajuts en aquesta convocatòria.
Entre aquests hi ha propostes per hibridar amb bateries algunes de les grans centrals solars que Solaria i Ignis construeixen a Alcarràs. Tampoc no es beneficiaran d’aquests fons projectes per hibridar els futurs parcs eòlics Segarra-Anoia.
Al marge d’aquests ajuts, administrats per l’Estat i finançats per la UE, altres projectes d’hibridació energètica s’obren camí a les comarques de Lleida. Un exemple són els que tramita el grup Engie per convertir els parcs eòlics ja existents de Sant Antoni, Monclues i Solans, a les Garrigues i el Segrià, en centrals híbrides que combinaran la producció d’electricitat mitjançant molins de vent amb més de setanta hectàrees de panells solars.