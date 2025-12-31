Proven la fusta de faig i pi roig per a la construcció
En el marc d’un projecte que busca incentivar la gestió forestal
El Centre de Ciència i Tecnològia Forestal de Catalunya (CTFC) ha iniciat proves per utilitzar la fusta de pi roig i de faig com a materials per a la construcció. A les instal·lacions del Hub Forestal la fan servir per fabricar peces de fusta laminada creuada (CLT), a fi d’avaluar la viabilitat d’utilitzar aquestes varietats en edificacions, freqüents als boscos catalans però poc utilitzades fins ara amb aquesta finalitat.
Projecte Prisma
Aquests assajos s’emmarquen en el projecte Prisma, que s’estén a tota la cadena de valor forestal: des de la gestió dels boscos fins a l’aprofitament de la fusta i els seus subproductes. Jordi Gené, responsable del projecte, va apuntar que, si aquestes fustes demostren ser viables per a la construcció, el següent pas serà determinar si presenten avantatges respecte a altres que ara s’utilitzen amb aquesta finalitat, i que procedeixen majoritàriament de l’estranger. Exemple d’això és l’avet roig, que s’importa des del centre i el nord d’Europa.
La meta de les proves és posar el resultat en mans del sector privat, perquè empreses puguin incorporar fustes locals als seus processos productius. “Si aconseguim noves destinacions per a aquesta fusta, s’activarà la gestió forestal, es dinamitzarà l’economia del territori i es contribuirà a la prevenció d’incendis”, va destacar el responsable del projecte. Actualment, la fusta de faig i de pi roig sol tenir usos d’escàs valor afegit. Es fa servir per fer llenya o per a embalatges.
Davant la situació actual, l’ús d’aquestes fustes en la construcció es planteja com una manera d’incentivar la gestió forestal, costosa i difícil d’assumir per part dels propietaris de boscos si no n’obtenen un rendiment.
En favor de la fusta
Una altra faceta del projecte Prisma és deixar enrere concepcions errònies sobre la construcció amb fusta. En aquest sentit, Gené va afirmar que aquest material té un bon comportament davant del foc. Així mateix, presenta avantatges ambientals com reduir les emissions de CO2 i contribuir a la descarbonització del sector de la construcció, ara altament emissor.
El projecte té el suport de la Fundació Biodiversitat del ministeri de Transició Ecològica i compta amb finançament europeu.