Renoven per quart any el segell de Ciutat Amiga de la Infància d’Unicef
La ciutat de Mollerussa ha renovat per quatre anys més el segell que l’acredita com a Ciutat Amiga de la Infància per part d’Unicef, segons va explicar la regidora d’Acció Social i Comunitària, Anna Carné. El consistori ha rebut la notificació d’Unicef Comitè Espanyol i d’Unicef Comitè de Catalunya que així ho certifica i en la qual els presidents d’ambdós organismes feliciten l’ajuntament per obtenir aquest reconeixement, que “posa en relleu la tasca dels governs locals, en aliança amb altres actors i, en especial, amb els seus destinataris, nens i nenes, per protegir i garantir el compliment dels seus drets i liderar un procés continu en la implementació de polítiques, en qualsevol circumstància, que tenen un impacte tangible en el seu benestar”.
En aquesta edició, Unicef ha atorgat per primera vegada aquest segell a un total de 18 municipis i l’ha renovat a 117 més. En el cas de Catalunya, hi ha un total de 23 municipis amb aquest distintiu, sent Mollerussa i Lleida els únics de la demarcació lleidatana.
Anna Carné va anunciar que l’any que ve es portarà a terme una prova pilot en la qual els joves podran participar en l’elaboració dels pressupostos del 2027, centrada en polítiques d’infància i joventut al municipi.