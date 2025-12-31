Reten homenatge a la centenària Maria Teresa Granados
L’ajuntament de Linyola i el consell comarcal del Pla han homenatjat Maria Teresa Granados Ruiz, veïna del municipi, pel seu 100 aniversari, entregant-li una placa commemorativa en reconeixement a una vida plena d’històries i de vincle amb el territori. L’acte es va celebrar el dia 27 en un ambient emotiu, amb l’acompanyament dels seus familiars. El president del consell, Carles Palau, va ser l’encarregat d’entregar la placa i va adreçar unes paraules de felicitació a la centenària, destacant la seua trajectòria vital, la seua fortalesa i els seus valors.