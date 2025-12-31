SERVEIS
La Tele-UCI redueix un 14% el trasllat de malalts des de Tremp
El projecte de Tele-UCI Territorial que impulsen el servei territorial de Medicina Intensiva de Lleida i la direcció assistencial de l’Hospital Comarcal del Pallars ha evitat el seu primer any de funcionament el trasllat a altres centres d’un 14 per cent dels pacients en estat crític o semicrític atesos a Urgències i a les plantes d’hospitalizació. Això es deu a les valoracions a distància que porta a terme el personal sanitari de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.